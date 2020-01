Sala: «La statua di Ibra a Milano? Non ho nulla in contrario» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il weekend di Serie A ha riportato al gol Zlatan Ibrahimovic, tornato a segnare nel massimo campionato italiano a oltre sette anni dall’ultima volta. L’attaccante svedese ha messo in rete il 2-0 che ha consentito al Milan di chiudere la sfida con il Cagliari e di conquistare tre punti importanti. Di Ibrahimovic ha parlato anche … L'articolo Sala: «La statua di Ibra a Milano? Non ho nulla in contrario» Leggi la notizia su calcioefinanza

esistenzialinte : RT @CalcioFinanza: #Sala: «La statua di #Ibra a #Milano? Non ho nulla in contrario» - interimthegoat : RT @CalcioFinanza: #Sala: «La statua di #Ibra a #Milano? Non ho nulla in contrario» - outsider1899 : RT @CalcioFinanza: #Sala: «La statua di #Ibra a #Milano? Non ho nulla in contrario» -