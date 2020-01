Podroid Pro permette di utilizzare Google Assistant con le cuffie Airpods Pro di Apple (Di lunedì 13 gennaio 2020) Podroid Pro è un'applicazione che permette di utilizzare le cuffie Apple Airpods Pro su un dispositivo Android con la possibilità di usare le gesture per controllare la riproduzione musicale e Google Assistant. L'articolo Podroid Pro permette di utilizzare Google Assistant con le cuffie Airpods Pro di Apple proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

