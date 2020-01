Pensione anticipata, news di oggi 13 gennaio, Salvini difende quota 100 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Pensione anticipata e quota 100 restano al centro del dibattito politico anche oggi 13 gennaio 2020, tanto che Salvini durante un comizio elettorale a Brescello in vista delle elezioni regionali in Emilia del 26 gennaio ha parlato proprio del superamento della legge Fornero, attaccando duramente il Governo e chi propone di cambiare quota 100. Come sempre il Leader della Lega non ha usato mezzi termini, sparando a zero su PD, M5S e non solo. Vediamo le sue parole. Pensioni ultime notizie oggi 13 gennaio 2020: Salvini attacca su quota 100 Salvini durante il suo discorso dice: “Uno apre il giornale stamattina e scopre che quei geni del governo, quei geni del Pd, presentano una proposta di legge per riportare in alto l’età per andare in Pensione. Sono dei cretini e degli imbecilli”. Poi continua incalzando: “Se tu riporti in alto l’età per andare in ... Leggi la notizia su pensionipertutti

