Paragone: “Di Maio è appiccicato al potere” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gianluigi Paragone, senatore espulso dal Movimento 5 Stelle, usa parole durissime nei confronti di Luigi Di Maio: “Non si dimetterà, è appiccicato al potere”. Gianluigi Paragone parla di Luigi Di Maio e lo fa con estrema durezza. La sua espulsione dal Movimento 5 Stelle non ha di certo ammorbidito i suoi toni, sopratutto nei confronti … L'articolo Paragone: “Di Maio è appiccicato al potere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

HuffPostItalia : Paragone: 'Con Di Battista faremo qualcosa di culturale insieme, forse uno spettacolo' - lorepregliasco : Mi pare convincente la lettura di Paragone a @Mezzorainpiu: il M5S non ha preso il 33% in quanto partito di governo… - MediasetTgcom24 : M5s, Paragone: 'Di Maio non si dimette, appiccicato al potere' #GianluigiParagone -