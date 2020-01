Oscar 2020: tutto su Leonardo DiCaprio, la star di C’era una volta a…Hollywood (Di lunedì 13 gennaio 2020) Affascinante, talentuoso e poliedrico, la carriera di Leonardo DiCaprio ha segnato la cinematografia di Hollywood, arrivando anche quest'anno tra i migliori attori candidati agli Oscar 2020. Amato dai più grandi registi, il quarantacinquenne Leonardo DiCaprio è tra le star più talentuose di Hollywood e anche quest'anno fa parte della rosa dei nominati agli Oscar 2020, come miglior attore protagonista per C'era una volta a...Hollywood di Quentin Tarantino. Nell'ultimo lavoro di Quentin Tarantino, vincitore di tre Golden Globes su 5 nomination, Leonardo DiCaprio interpreta Rick Dalton, un attore molto famoso negli anni gloriosi del western e che ora si arrabatta tra una serie tv e l'altra per cercare di mantenere in qualche modo la sua fama e, soprattutto, per continuare a vivere la sua lussuosa vita a ... Leggi la notizia su movieplayer

