Oscar 2020: tutto su Laura Dern, la candidata favorita tra le non protagoniste! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Riuscirà Storia di un matrimonio a conquistare la notte degli Oscar 2020? Laura Dern ha grandi possibilità di vincere la statuetta: scopriamola! Laura Dern ha serie possibilità di portare a casa un premio Oscar 2020 grazie alla sua performance notevole in Storia di un matrimonio, il dramma familiare di Noah Baumbach, nella categoria Miglior attrice non protagonista. Laura Dern è figlia d'arte di Bruce Dern e Diane Ladd - cinque nomination agli Oscar per i genitori - e ha dato il via alla sua incredibile carriera con un ruolo importante in Velluto Blu di David Lynch. Anni dopo ha ricevuto la sua prima candidatura agli Academy Awards grazie a Rosa scompiglio e i suoi amanti, ma è con Jurassic Park di Steven ... Leggi la notizia su movieplayer

