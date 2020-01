Ordina al bar un bicchiere d’acqua e le fanno pagare 50 centesime la fetta di limone (Di lunedì 13 gennaio 2020) Spesso quando si va al bar o al ristorante si Ordina quello che più piace guardando poco i prezzi quando si ha l’impressione di non aver Ordinato piatti troppo elaborati o costosi. Figuriamoci quando si Ordina un bicchiere d’acqua con una fetta di limone se ci si preoccupa di guardare sul menù quanto può costare. E questo è capitato ad una giornalista d’arte famosa a Parigi, Nora Hamadi che è andata in un bar vicino alla Tour Eiffel , Il Bitrot de la Tour e ha Ordinato un bicchiere d’acqua con una fettina di limone. Dopo aver bevuto e, presumibilmente, gustato quel bicchiere d’acqua, ha chiesto il conto e ha visto che sullo scontrino le avevano addebitato anche la fettina di limone: 50 centesimi. La donna non ha potuto neppure reclamare perché sul menù era scritto a chiare lettere il costo della fettina di limone ma lei, comunque, ha pensato di postare in rete lo scontrino ... Leggi la notizia su baritalianews

