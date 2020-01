Nina Moric accusa Luigi Favoloso di aver aggredito lei e il figlio Carlos (Di lunedì 13 gennaio 2020) Parole pesantissime da parte di Nina Moric, ex modella croata e soubrette diventata nota ai telespettatori italiani per Torno Sabato con Giorgio Panariello, in merito alla sparizione dell'ex fidanzato Luigi Maria Favoloso, partecipante del penultimo Grande Fratello versione nip condotto da Barbara d'Urso.La ex moglie di Corona è intervenuta a Pomeriggio Cinque per parlare della questione, dichiarando che la storia della sparizione, dichiarata il 29 dicembre, è una messinscena bella e buona, ma oltre a questo ci sarebbe un retroscena piuttosto inquietante: “Luigi Mario Favoloso ha aggredito fisicamente sia me sia mio figlio Carlos Maria. La sua scomparsa è premeditata, è una vergogna e un insulto alle vere persone scomparse. Lui sta bene, è in Italia e la sua famiglia è complice di tutto questo. Ieri ho ricevuto minacce da Luigi attraverso un profilo anonimo, sono certa si tratti di ... Leggi la notizia su blogo

