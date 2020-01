Nicola Zingaretti, "sondaggio non ufficiale": leader inesistente, considerato meno del capo degli animalisti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il "sondaggio non ufficiale" di Facebook sancisce il fallimento di Nicola Zingaretti: se il leader è lui, il futuro del Pd è piuttosto a rischio. Come ricorda il Giornale, sui social per il segretario dem "i numeri sono impietosi". Capitolo followers su Facebook: tecnicamente, non sono automaticamen Leggi la notizia su liberoquotidiano

paola_guarino : RT @peraltro: Era la sera del 10 marzo 2019 e per la sua prima intervista televisiva da segretario del Partito democratico Nicola Zingarett… - marielSiviglia : Se Nicola Zingaretti per forze progressiste a sx intende quelle che insultano il giorno della liberazione della Ita… - Vito_Trecarichi : RT @Rinaldi_euro: Antonio Maria Rinaldi contro Nicola Zingaretti: 'Salvini distrugge il Pd? No, siete voi a distruggerlo' -