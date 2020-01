L'Xbox Game Pass come mezzo per favorire la libertà creativa e non preoccuparsi di DLC e microtransazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'Xbox Game Pass è una rivoluzione? Sicuramente raccontato da Microsoft e dalle figure centrali degli Xbox Game Studios l'impressione è quella di trovarsi di fronte a un cambio di paradigma non solo per i giocatori ma anche per gli sviluppatori e per la divisione Xbox stessa. La conferma arriva anche dal capoccia degli Xbox Game Studios, Matt Booty.Discutendo di quelli che sono i contenuti più adatti al servizio e sottolineando come praticamente ogni tipo di gioco possa trarre benefici dal servizio, Booty ha sottolineato un aspetto sicuramente interessante per quanto riguarda la monetizzazione e la presenza di DLC e microtransazioni. "Non cerchiamo di dare una direzione obbligatoria ai contenuti presenti sul servizio. La cosa fantastica riguardo il Game Pass è che non dobbiamo preoccuparci della questione, questo perché Games Pass diventa il servizio, diventa la struttura. Nel ... Leggi la notizia su eurogamer

