Lucia Azzolina, la tesi copiata e le scuse che non reggono (Di lunedì 13 gennaio 2020) «Non fatevi prendere in giro: non è né una tesi di laurea né un plagio né null’altro. Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore»: Lucia Azzolina prova la tattica del negare, negare sempre, negare anche l’evidenza per replicare sulla vicenda della tesi conseguita dalla neoministra all’Università di Pisa nel 2009 (così sul frontespizio; nel 2010 secondo il curriculum ufficiale), presso la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana, e di complessive 41 pagine (relatore: Gianluca D’Arcangelo) raccontato ieri da Massimo Arcangeli su Repubblica. Lucia Azzolina, la tesi copiata e le scuse che non reggono Arcangeli aveva già raccontato lo zero in informatica conseguito dalla ministra durante l’esame per diventare preside. La difesa di Azzolina, come ha spiegato oggi il professor Vincenzo Vespri su neXtQuotidiano, è folle: «Una relazione di fine ... Leggi la notizia su nextquotidiano

LegaSalvini : ENNESIMA GRANA NEL M5S: 'IL MINISTRO HA COPIATO LA TESI DI LAUREA' LA GRILLINA LUCIA AZZOLINA È STATA ACCUSATA DI A… - petergomezblog : Lucia Azzolina, il caso dei brani copiati nella sua tesi. La Lega all’attacco, Salvini: “Si vergogni e si dimetta” - fanpage : Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha 'copiato' la tesi, è bufera. Salvini: 'Si dimetta' -