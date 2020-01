Lucca, uomo si dà fuoco dopo ordinanza di sfratto: gravissimo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lucca, uomo si dà fuoco dopo ordinanza di sfratto: gravissimo il 41enne brasiliano che vive in una palazzina ad Altopascio. Ad Altopascio, comune di circa 15 mila abitanti della provincia di Lucca in Toscana, un uomo si è dato fuoco dopo aver ricevuto un’ordinanza di sfratto e ora è in gravissime condizioni. Lo riferisce in … L'articolo Lucca, uomo si dà fuoco dopo ordinanza di sfratto: gravissimo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

