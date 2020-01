Libia, Sarraj e Haftar a Mosca per firmare la tregua davanti a Putin Germania: “Conferenza di Berlino a gennaio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’incontro vuole essere un punto di svolta per la crisi libica: oggi il capo del governo di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, e il suo rivale, il maresciallo Khalifa Haftar, uomo forte dell’est della Libia, arrivano a Mosca per firmare un accordo sui termini del cessate il fuoco tra le truppe, entrato in vigore ieri con il plauso di Unione Europea, Stati Uniti, Nazioni Unite e Lega Araba. Un’intesa che al momento è molto fragile. Non è ancora confermata la presenza del presidente turco, Erdogan. Sarraj ha avvertito di essere pronto a “riprendere le operazioni militari nel caso la tregua venisse infranta”, ma ha lanciato un appello ai libici in tv in cui chiede di “voltare pagina rispetto al passato” e di “respingere la discordia e serrare i ranghi per andare verso la stabilità e la pace”. E la Germania ufficializza che la conferenza di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

