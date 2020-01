Lazio Napoli: Immobile e Caicedo combinano bene tra di loro (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Lazio avvicina molto Caicedo e Immobile tra loro. Inzaghi vuole che combinino e fraseggino in spazi stretti Su possesso consolidato, quello della Lazio di Inzaghi è ormai un 325, come si vede nella slide sopra. Tutti e 5 i corridoi verticali sono occupati, con i quinti (Lazzari e Lulic) altissimi per stirare gli avversari e trovare spazi tra le linee. Una tendenza di Inzaghi è quella di avvicinare molto le punte. Come si può vedere, Immobile e Caicedo agiscono quasi nello stesso fazzoletto di terra, proprio perché la Lazio vuole farli fraseggiare sul breve. I due stanno dimostrando un’ottima intesa, che in pochi si sarebbero aspettati. Soprattutto perché sono due prime punte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

