Lamborghini - Un 2019 da record: consegne in crescita del 43% (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Lamborghini chiude un altro anno da record. Per la Casa di SantAgata Bolognese, il 2019 è stato il nono anno consecutivo con consegne in crescita: si sono attestate a 8.205 unità, il 43% in più del 2018. 5.000 Urus vendute. la Urus ad aver fornito la spinta decisiva ai risultati commerciali: oltre il 70% delle vendite è rappresentato dalla super-Suv, che già nel 2018 aveva contribuito in modo preminente a una crescita del 51% fino a 5.750 unità. Il 2019 è stato in assoluto l'anno che ci ha regalato il maggior numero di successi. Le vendite sono aumentate in modo sostanziale e ci hanno permesso di raggiungere cifre mai viste prima. In soli due anni abbiamo più che raddoppiato le nostre consegne, un successo che dimostra la forza del nostro brand, oltre che la qualità e la sostenibilità del nostro prodotto e della nostra strategia commerciale", afferma il ... Leggi la notizia su quattroruote

CirianiCarlo : RT @rep_motori: Lamborghini, un 2019 da incornicare: polverizzati tutti i record di vedita con più di 8000 vendite - _autoblog : Lamborghini: record di vendite nel 2019 con 8.205 auto - RiccardoBusi88 : RT @quattroruote: #Lamborghini, chiuso un 2019 da record: consegne in crescita del 43% ---> -