James Arthur l’eclettico cantautore protagonista dello scenario pop inglese, sbarca in Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) James Arthur, l’eclettico cantautore protagonista dello scenario pop inglese, arriva in Italia con una data esclusiva, prodotta da Vivo Concerti, prevista per mercoledì 12 febbraio 2020 al Fabrique di Milano. Ad aprire il suo concerto ci saranno Emily Burns e Jamie Grey. Nato nel 1988 a Middlesbrough, in Inghilterra, James Arthur all’età di 15 anni inizia ad esibirsi con varie band nei bar di quartiere. La svolta della sua carriera artistica arriva con la partecipazione a X Factor UK, il talent show più popolare del mondo, sotto la guida del giudice Nicole Scherzinger, ex leader del gruppo Pussycat Dolls. La partecipazione e la vittoria al programma televisivo inglese spiana al cantautore la strada del successo internazionale: la reinterpretazione in chiave moderna del disco di platino “Impossible”, brano della cantante pop e R&B statunitense Shontelle, rende celebre il cantautore ... Leggi la notizia su domanipress

