Inter: le qualità di Bastoni in impostazione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Bastoni è una delle sorprese della stagione dell’Inter. E’ un valore aggiunto anche in fase di possesso palla Bastoni sta crescendo sempre di più, e infatti Conte lo schiera con costanza come terzo di difesa a sinistra. Il calcio del tecnico leccese chiede molto ai difensori, che devono essere quasi dei registi aggiunti per la mole di palloni toccata. Devono anche muoversi molto bene senza palla. Un esempio nella slide sopra in cui, con uno smarcamento eccezionale, Bastoni avanza la propria posizione fino a centrocampo. Dà una soluzione di passaggio a Biraghi, con Gomez che è in ritardo nel seguire il suo movimento. Anche così si esce dal pressing avversario. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

TMW_radio : ?? #Maracanà ????? Mario #Sconcerti ?? I giocatori ci sono, se poi non sono di qualità sufficiente, la colpa è solo la tua. #Conte #Inter - igolmar : @giangio87 @angy6428 @marifcinter Ad ora il salto di qualità nell’Inter c’è stato considerando che in campo si va i… - melara_mattia : @GarauPina Anche io lo penso. Vidal è una certezza, Eriksen è quello che manca all'Inter.. Ma chissà la testa.. è p… -