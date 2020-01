Haftar e Sarraj a Mosca per discutere su una possibile tregua in Libia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si incontreranno questo pomeriggio a Mosca il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj e il generale Khalifa Haftar per discutere un accordo per cessare il fuoco in Libia e concordare una possibile tregua. Haftar e Sarraj a Mosca per discutere su una possibile tregua in Libia LEGGI ANCHE> Siria, Erdogan e Putin raggiungono un accordo «storico» e di «importanza fondamentale» «La firma di questo accordo aprirà la strada al rilancio del processo politico»: a dichiararlo tramite la televisione libica è Khaled al-Mechri, presidente del Consiglio di Stato. L’incontro che si terrà a Mosca nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio vedrà Fayez al Sarraj e Khalifa Haftar confrontarsi per negoziare un rafforzamento della tregua raggiunta in Libia, e forse un accordo di pace per stabilizzare le tensioni nella regione. «Chiedo a tutti i libici di girare la pagina sul ... Leggi la notizia su giornalettismo

