Grande Fratello Vip 2020, Salvo non si frena e sulla Di Benedetto: «Deve rimanere solo la pelle» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Salvo - GFVIP Continuano le frasi pesanti di Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 2020. Dopo Elisa De Panicis, stavolta nel mirino del concorrente è entrata Paola di Benedetto. Durante un dialogo nel privè con Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, l’uomo non si è infatti astenuto dal dire cosa pensa della modella, sciorinando altre ‘perle’. Dopo aver messo in risalto le sue ‘doti amatorie’ (“Se salgo su, metto incinta pure la telecamera“), Salvo ha incominciato a parlare della Di Benedetto, sottolineando di averla trovata “più bambina, bassa ed esile” rispetto all’idea “imponente” che si era fatto di lei vedendola in televisione. Poco prima della precisazione, Veneziano ha però rispolverato la stessa frase utilizzata con la De Panicis, mimando l’ormai famoso – ed infelice – gesto del ... Leggi la notizia su davidemaggio

