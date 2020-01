Dramma a Marcon, bimbo di 9 anni scivola dalla sedia e batte la testa: è grave (Di lunedì 13 gennaio 2020) Paura a Marcon, in provincia di Venezia, dove un bambino di 9 anni è rimasto vittima di un incidente domestico: è scivolato da una sedia e ha battuto con forza la testa sul pavimento procurandosi una grave contusione alla testa. A dare l’allarme sono stati i genitori che lo hanno trovato privo di sensi per terra. Al momento è ricoverato in terapia intensiva. È scivolato dalla sedia mentre giocava e ha battuto con violenza la testa sul pavimento. È questo quanto successo nel corso dell’incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, sabato 11 gennaio, a Marcon, in provincia di Venezia a un bambino di 9 anni che al momento lotta nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il piccolo è arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni in elimabulanza e dopo essere già stato rianimato dal personale del 118: per cause da ricostruire, sarebbe ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Dramma a Marcon, bimbo di 9 anni scivola dalla sedia e batte la testa: è grave - news_confusenet : Dramma a Marcon, bimbo di 9 anni scivola dalla sedia e batte la testa: è grave - zazoomblog : Dramma a Marcon bimbo di 9 anni scivola dalla sedia e batte la testa: è grave - #Dramma #Marcon #bimbo #scivola… -