Demme e Lobotka comprati per assecondare i dubbi di Insigne e compagni sulla mancanza di equilibrio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Napoli è in crisi, profonda crisi e i risultati e la posizione in classifica parlano da soli. La gestione Ancelotti è stata individuata come unica responsabile di questo tracollo che ha portato gli azzurri fino all’undicesima posizione in classifica. Ma adesso, come scrive Repubblica, la rotta è stata decisamente invertita e il presidente ha deciso di assecondare i desideri di restaurazione di giocatori e tifosi e farlo gli è costato caro Per ripristinare in fretta e furia il vecchio 4-3-3, modulo dei bei tempi di Sarri, il numero uno del club ha infatti reinvestito sul mercato più di 30 milioni per gli acquisti di Demme e Lobotka, due vertici bassi per il centrocampo, dimostrando così di condividere i dubbi di Insigne e compagni sulla mancanza di equilibrio degli azzurri Adesso però non c’è più tempo da perdere, il tempo passa in fretta e gli alibi sono finiti. È ovvio ... Leggi la notizia su ilnapolista

anperillo : #Napoli perseguitato dalla iella. Mai visti 4 gol regalati come quelli contro #Inter e #Lazio. #Gattuso sta lavoran… - TuttoMercatoWeb : ?? #Napoli, dopo #Demme ecco #Lobotka: visite mediche a #VillaStuart per il nuovo acquisto azzurro ?? @dariomarchetti7 - AlfredoPedulla : #Napoli ne chiude due a centrocampo: #Demme (12–13) piu #Lobotka (18-20) -