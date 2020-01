Critics’ Choice Awards 2020: 1917, Fleabag, The Irishman, When They See Us e Succession tra i premiati (Di lunedì 13 gennaio 2020) Critics’ Choice Awards 2020 Netflix vince con The Irishman, When They See Us, Marriage Story. Miglior serie drama Succession, vince anche Fleabag I Critics’Choice Awards 2020 sono partiti dai Golden Globe dando però una propria impronta. Così miglior drama e miglior comedy tv sono ancora Succession e Fleabag, con Phoebe Waller Bridge ancora miglior protagonista, ma il miglior attore è Jeremy Strong sempre di Succession. Sul fronte miniserie conservata solo la vittoria di Stellan Skaarsgard per Chernobyl con la categoria dominata da When They See Us. E ai critici è piaciuta anche Watchmen di cui hanno premiato Regina King e Jean Smart. Sul fronte cinematografico è C’era una volta a Hollywood il miglior film con Sam Mendes che conquista la miglior regia per 1917 a pari merito con Parasite. Miglior attore naturalmente Phoenix di Joker, The Irishman vince per il miglior ... Leggi la notizia su dituttounpop

