Cristiano Ronaldo, dal "nano" a Florenzi alla carezza a Zaniolo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nello scorso maggio il brutto gesto nei confronti del laterale della Roma, nella serata del 12 gennaio la carezza a Zaniolo dopo l'infortunio al ginocchio: i due volti di CR7 all'Olimpico. Leggi la notizia su foxsports

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - OptaPaolo : 14 - Giocatori della #Juventus che hanno segnato almeno 14 gol nelle prime 19 giornate di un campionato Serie A per… - FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! É DELEEEE! CRISTIANO RONALDO! Roma 0 x 2 Juventus -