Confirmo | app digitalizza processi per firma consenso informato

Milano, 13 gen. (askanews) – Un'app che digitalizza i processi che richiedono la firma per il consenso informato, come un contratto, un'informativa o una liberatoria, garantendo maggiore consapevolezza, trasparenza e risparmio di tempo per utenti e imprese pubbliche o private. E' Confirmo, startup che ha partecipato al Demo Day di LVenture Group, l'evento conclusivo del Programma di Accelerazione di Luiss EnLabs. Marco Cappellini Ceo e Co-founder di Confirmo. "La nostra avventura è nata in ambito sanitario. Per vicissitudini personali, ci siamo trovati a conoscere l'aspetto del consenso informato, che è quel documento che vi viene richiesto di firmare prima di essere sottoposti ad un atto sanitario. E da lì abbiamo capito che un po' la mancanza di tempo degli operatori, la complessità delle argomentazioni e anche la situazione emotiva che ...

