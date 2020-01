Coltellate alla troupe di Striscia la Notizia. Cameraman ferito, Vittorio Brumotti: “Guardate cosa hanno fatto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuova aggressione alla troupe Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la Notizia era impegnato nella realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga in un parco di Monza. La presenza di Brumotti nella zona non è sfuggita ad alcuni soggetti ed è partita l’aggressione, l’ennesima ai danni della troupe dello storico inviato del telegiornale satirico di Canale 5. Un Cameraman di 51 anni della troupe di ‘Striscia la Notizia’ è rimasto ferito con un coltello dalla lama spezzata dopo essere stato aggredito all’interno del giardinetto di Monza. Non solo, Vittorio Brumotti, l’inviato del programma Mediaset, sarebbe stato travolto e spinto a terra dagli aggressori in fuga.



Secondo gli accertamenti della Polizia di Stato di Monza che indaga sulla vicenda, l'operatore sarebbe stato aggredito da due cittadini

