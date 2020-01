Chiuso il viadotto Cerrano sulla A14. Scontro tra la magistratura e Autostrade (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chiuso il viadotto Cerrano sulla A14. La magistratura: “Pile spostate di 7 cm”. La replica di Autostrade in un comunicato: “E’ il suolo”. PESCARA – E’ stato Chiuso il viadotto Cerrano sulla A14. La decisione è stata presa dal Gip di Avellino nel dicembre 2019 quando la magistratura ha ordinato il “divieto assoluto di transito per i mezzi pesanti. La struttura è sotto osservazione ormai da diverso tempo con la Procura del comune campano che ha esteso l’indagine partita dalla strage di Acqualonga (morte 40 persone). Le motivazioni del magistrato Come precisato dall’Ansa, il provvedimento di transito è stato emesso il 18 dicembre 2019 per “lo spostamento delle pile di 7 centimetri”. “Pertanto – si legge nella nota della Procura – non avendo Autostrade fornito ‘valutazioni documentate e ... Leggi la notizia su newsmondo

