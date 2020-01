Castle Rock: la data di uscita italiana della seconda stagione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Castle Rock sta per tornare: Starzplay ha annunciato la data di uscita italiana della serie tv ispirata all'universo di Stephen King. Starzplay, il servizio di streaming premium della Starz, ha annunciato la data di uscita italiana della seconda stagione di Castle Rock, la serie televisiva horror di grande successo della Warner Bros., frutto della mente di Stephen King. Tutti e 10 gli episodi usciranno in anteprima nel Regno Unito, in Germania, Italia ed America Latina giovedì 13 febbraio 2020. In questa seconda stagione Misery arriva nella città di Castle Rock, con Lizzy Caplan che interpreta una versione giovane dell'infermiera venuta dall'inferno di Stephen King protagonista del suo romanzo Misery. Nella seconda stagione di questa serie horror psicologico, una faida tra clan ... Leggi la notizia su movieplayer

cinefilosit : #CastleRock2: l'uscita della seconda stagione - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Virgin Rock Live è on-air fino alle 23! Oggi in scaletta ci sono anche i ChiliPeppers con Can’t S… - Felipebann : Marquei como visto Castle Rock - 2x4 - Restore Hope -