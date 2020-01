Calciomercato Napoli, fatta per Rrahmani: arriverà a giugno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Napoli mette a segno un altro colpo per il futuro: gli azzurri avrebbero chiuso la trattativa per il difensore del Verona, Rrahmani Il Napoli pensa al futuro. Dopo aver messo a segno i colpi Demme e Lobotka, gli azzurri avrebbero chiuso la trattativa anche per Amir Rrahmani, difensore del Verona. Il centrale kosovaro dovrebbe restare a disposizione di Juric fino a giugno. Operazione complessiva da 14 milioni di euro. Domani Rrahmani potrebbe già sostenere le visite mediche, per poi fare ritorno a Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

