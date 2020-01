Bruno Arena compie 63 anni e torna a recitare in Uno di noi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un compleanno speciale per Bruno Arena, il comico dei Fichi D’India tornerà al cinema nel film “Uno di Noi“, la pellicola interpretata dal figlio Gianluca Arena. La notizia del ritorno in scena con il film “Uno di noi” è stata data dal figlio Gianluca Arena lo scorso 20 dicembre durante la premiazione del comico al Peba Onlus Tanti cari auguri Bruno, da tutti i tuoi amici!Ma quest'anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con… Posted by Uno di noi film on Sunday, January 12, 2020 Il comico e cabarettista varesino, vittima nel 2013 di una grave emorragia cerebrale che lo ha costretto a sottoporsi ad un delicato e rischioso intervento, da anni è sostenuto dai suoi famigliari che puntualmente lo festeggiano e danno notizie sul suo stato di salute nel giorno del suo compleanno, il 12 gennaio. Leggi la notizia su tvzap.kataweb

