“Atti unici per lui e per lei”, successo di pubblico per la prima allo Jovinelli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaiazzo (Ce) – successo di pubblico ieri sera, domenica 12 gennaio, al Teatro Jovinelli di Caiazzo per il primo spettacolo dell’anno solare 2020. La rassegna organizzata dal maestro Franco Mantovanelli e da Enzo Varone ha previsto la messa in scena dello spettacolo ‘Atti unici per lui e per lei’ con protagonisti Tommaso Setaro e Valeria Impagliazzo. La brillante coppia di giovani attori ha proposto un libero adattamento de ‘La domanda di matrimonio’ di Checov e ‘Dramma giallo’ di Campanile. Il pubblico caiatino e del comprensorio limitrofo ha apprezzato il progetto confermando il seguito crescente che ha riscuotendo il cartellone di pièce allestito in occasione di questa terza stagione, ospitata nello storico Palazzo Mazziotti. L'articolo “Atti unici per lui e per lei”, successo di pubblico per la prima allo ... Leggi la notizia su anteprima24

