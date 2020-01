Anna Tatangelo Instagram, décolleté strizzato nel reggiseno: la camicia sbottonata fa sognare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 9 gennaio 2020 Anna Tatangelo ha compiuto 33 anni. La cantante sorana ha organizzato per l’occasione un piccolo party, a cui hanno preso parte diversi suoi amici. Nelle ultime Instagram Stories caricate dall’artista si può vedere come la giovane abbia scelto di trascorrere poi il week end in famiglia nella sua città d’origine. In alcune brevi clip si può notare la Tatangelo giocare a carte, in un altro filmato lei intenta a rilassarsi con addosso una maxi felpa. I follower sono rimasti però colpiti dall’ultima delle storie caricate, che ritrae la cantante con una camicia di jeans sbottonata che mette in bella vista il décolleté sbalorditivo. Anna Tatangelo Instagram, décolleté strizzato nel reggiseno: la camicia sbottonata fa sognare In uno scatto caricato in una storia su Instagram si vede l’artista in magnifica forma. Un selfie allo specchio che ... Leggi la notizia su urbanpost

radiolisola : #NowPlaying: Anna Tatangelo - La più bella - radiosiciliarse : Anna Tatangelo - quando due si lasciano - diamondizzlee : Mi è sembrata per un sec Anna Tatangelo -