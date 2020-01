Traffico Roma del 12-01-2020 ore 17:30 (Di domenica 12 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma pomeriggio a Bari trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare bravi rallentamenti per Traffico tra lo svincolo della Appia e l’ardeatina nelle due carreggiate nel quartiere Centocelle possibili rallentamenti per un incidente in via delle Robinie all’altezza di via degli Ontani oggi alle 20:45 la Roma affronterà l’olimpico la Juventus attive le misure relative alla sicurezza la verità e quindi anche la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio raggiungibile anche con il trasporto pubblico e le numerose linee bus che convergono nella zona una valida alternativa metropolitana scendendo alla fermata Flaminio Piazza del Popolo da cui il tram 2 conduce direttamente a Piazza Mancini nelle immediate vicinanze dello stadio trasporto pubblico sulla metro C circolazione e rallentata tra pantano e ... Leggi la notizia su romadailynews

