The Outsider, prime impressioni: l'uomo nero di Stephen King fa paura anche in tv (Di domenica 12 gennaio 2020) Le nostri prime impressioni dopo la visione dei primi episodi di The Outsider, serie tv targata HBO ispirata all'omonimo romanzo di Stephen King pubblicato nel 2018. Di tutte le trasposizioni dell'opera di Stephen King in arrivo, sulla carta The Outsider è una delle più interessanti. La ragione sta nella natura del romanzo, uno dei più apprezzati del King contemporaneo. La storia, pubblicata nel 2018, parte come un thriller procedurale per poi trasformarsi in un horror soprannaturale che affonda le proprie radici nel folclore, in più la quantità e la qualità dei personaggi ripropone quella coralità tipica di tante opere del Re del Brivido arricchita dallo sguardo introspettivo più caustico, ma anche più consapevole delle debolezze umane dello Stephen King di oggi. Restituire l'inquietudine e l'angoscia che ... Leggi la notizia su movieplayer

