Star Wars: Jar Jar Binks tornerà nella miniserie su Obi-Wan Kenobi? (Di domenica 12 gennaio 2020) Jar Jar Binks, personaggio cult di Star Wars potrebbe tornare nella miniserie su Obi-Wan Kenobi, prossimamente in streaming su Disney+. La miniserie su Obi-Wan Kenobi, prossimamente su Disney+, potrebbe mostrare il ritorno in scena di Jar Jar Binks. Lo dice il sito Making Star Wars, il cui caporedattore Jason Ward scrive così: "Mi riferiscono che la strada di 'Ben' Kenobi incrocerà quella del suo vecchio amico proveniente da Naboo, Jar Jar Binks. Lui avrà una barba per riflettere cosa gli è successo e com'è stata la sua vita dopo la grande bugia che portò alla nascita dell'Impero Galattico. Questa volta Kenobi non sarà l'unico personaggio barbuto." Star Wars: Il meglio e il peggio delle prime due trilogie La notizia, pur ... Leggi la notizia su movieplayer

