Sophia Bush in This Is Us 4 insieme a Pamela Adlon: Randall e Kevin i personaggi interessati? (Di domenica 12 gennaio 2020) Sophia Bush in This is Us 4, questo è l'annuncio bomba arrivato qualche ora fa dagli Usa ad un passo dal ritorno in tv dell'amata serie. La protagonista di One Tree Hill, diventata poi anche un perno centrale dell'universo di Dick Wolf prendendo parte alle prime stagioni di Chicago P.D., avrà un ruolo da guest star in This is Us 4 insieme ad un'altra new entry, Pamela Adlon.Proprio ieri mattina, in occasione dell'incontro con la stampa, Dan Fogelman ha annunciato che Sophia Bush e Pamela Adlon saranno guest star nei prossimi episodi della serie rimanendo un po' vago riguardo ai dettagli sui loro personaggi, almeno nel primo caso. Il papà della serie ha preso in giro il personaggio di Adlon insinuando che potrebbe essere legata ad una trama di prossima uscita per Randall (Sterling K. Brown): "Ha un arco incredibile nella seconda parte della stagione e lei svolge un ruolo importante ... Leggi la notizia su optimaitalia

