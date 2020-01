Roma, tenta di entrare con un drone in Vaticano: allontanato (Di domenica 12 gennaio 2020) È stato fermato e allontanato l'uomo che questa mattina ha tentato di entrare in Vaticano con un drone: lo aveva nascosto in una borsa all'interno di una seconda custodia. Ad accorgersi del tentativo gli agenti di polizia a presidio di piazza San Pietro come ogni domenica in occasione della Santa Messa tenuta dal Papa. Leggi la notizia su roma.fanpage

