Roma Juve, parola a Benatia: «La seguirò, ma non posso dire per chi tifo» (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma Juve, parola al doppio ex Benatia: «La seguirò con grande tensione perché in campo ho tanti amici, ma non posso dire per chi tifo» La sfida di questa sera tra Roma e Juve è un po’ anche la sfida di Mehdi Benatia, che in Italia ha vestito entrambe le casacche. «Sono legato ad entrambe le squadre, ma non posso dire per chi tifo – ha spiegato il difensore marocchino in un’intervista a TuttoMercatoWeb -. La Juve sta facendo il suo, la Roma una buona stagione. Spero sia una bella partita e che vinca il migliore. Guarderò la partita con tensione, ho tanti amici in campo e bellissimi ricordi di tutte e due le squadre». Benatia ha poi svelato un recente retroscena di mercato. «Sarei potuto tornare alla Juve. Ma il mio procuratore ha parlato con il presidente dell’Al Duhail e qui hanno voluto trattenermi facendomi sentire importante. Tornare in bianconero per ... Leggi la notizia su calcionews24

