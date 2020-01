Redditi, cresce il divario tra ricchi e poveri: in Campania le differenze maggiori (Di domenica 12 gennaio 2020) In Italia il 20% della popolazione con i Redditi più alti può contare su entrate superiori a sei volte quelle di coloro che sono nel quintile più in difficoltà. Il dato è contenuto in una nuova statistica Eurostat che mette in relazione i diversi gruppi di reddito dalla quale emerge che questo divario nel nostro Paese nel 2018 è aumentato passando dal 5,92 al 6,09. Il top è stato raggiunto nel 2016 con 6,27. L’Italia ha il rapporto peggiore tra i paesi più popolosi con la Germania a 5,07, la Francia a 4,23, il Regno Unito a 5,95 e la Spagna a 6,03 in deciso calo sull’anno precedente. Se si guarda alle diverse regioni (per queste i dati si riferiscono al 2017 con un indice nazionale del 5,9) si registra un ampio divario con il Friuli Venezia Giulia che ha un indice del 4,1 tra il reddito disponibile del 20% più benestante e il 20% della popolazione che è più in difficoltà. il ... Leggi la notizia su ildenaro

