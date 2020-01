Previsioni Meteo Toscana: possibili piogge tra martedì e mercoledì (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 16 gennaio. Oggi sereno. Venti: deboli nord-orientali con locali rinforzi. Mari: calmi o poco mossi sottocosta, mossi al largo in mattinata ma in rapida attenuazione fino a poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Domani sereno o velato con nubi più consistenti dal tardo pomeriggio. Venti: deboli variabili. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: in lieve, calo con gelate mattutine nelle zone interne di pianura. Inversione termica. martedì 14 molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con occasionali deboli piogge; poco o parzialmente nuvoloso su quelle meridionali. Venti: deboli variabili nell’interno. Deboli meridionali lungo al costa in rinforzo dal pomeriggio. Mari: poco ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

