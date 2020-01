Non ho voluto figli eppure sono felice lo stesso (Di domenica 12 gennaio 2020) Quando mi chiedono se ho figli e rispondo di no, spiegando la mia scelta, mi guardano sempre come se fossi un alieno. La verità è che non tutte le donne nascono per diventare madri, eppure ci sono ancora tantissimi pregiudizi nei confronti di chi decide di non avere figli, il più delle volte mossi proprio da altre donne che sono mamme e che, per questo motivo, si sentono superiori. La prima “accusa” che viene rivolta a chi come me ha deciso di non avere figli è che non capiamo e non potremo mai capire. Il parto, la stanchezza a fine giornata, le pappe, i pannolini… Non importano i progressi che negli anni sono stati fatti nella società, ancora oggi, nel 2020 ormai, se non si diventa madri, si viene considerate donne a metà. Non è vero che chi non vuole figli, non è affettuosa o peggio è egoista e insensibile. Non avere bambini non significa non sapere amare o essere ... Leggi la notizia su dilei

NicolaPorro : Il mio commento sulle diverse reazioni di #Salvini e #Meloni al raid voluto da #Trump contro il Generale #Soleimani… - jaxofficial : Questa sera a mezzanotte esce il mio nuovo singolo feat @maxpezzali , presalvabile con il link in bio. Non ho volut… - SkySport : ? #UltimOra ?? #DeRossi: 'Non ho problemi fisici, voglio solo tornare dalla mia famiglia' ?? 'Sono triste, avrei vol… -