Malore a due passi dalla sua auto, finisce in tragedia: muore portiere, era stato campione d’Italia [NOME] (Di domenica 12 gennaio 2020) Giornata triste per il mondo del pallone, in particolar modo per quanto concerne il calcio a 5. Non solo la notizia della morte di Giovanni Custodero, spentosi questa notte dopo aver deciso – qualche giorno fa – di abbandonare le cure e procedere alla sedazione profonda. Giovanni Custodero è morto, si è spento a 27 anni il guerriero che aveva scelto la sedazione C’è anche la scomparsa, infatti di Antonio Capuozzo, uno dei giocatori italiani più conosciuti nel panorama del calcio a 5. Campione d’Italia con il Pescara nella stagione 2015 ed ex giocatore della Nazionale, è morto a Montesilvano (Pescara) per un probabile Malore, a due passi dalla sua auto, non lontano dall’abitazione dove viveva. Il corpo senza vita dell’ex portiere della formazione abruzzese è stato trovato questa mattina alle 4 da un passante che ha allertato Polizia e 118, ma ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

PecoraNera1 : Colto da malore soccorso da due giovani infermieri alla Stazione di Pescara #Formazione | #Cultura | #Soccorso… - tempostretto : La giovane di S. Teresa colta da malore ed entrata in coma a luglio mentre era a Londra sarà trasferita in aereo da… - LecceSette : Accusa malore in stazione: soccorso e salvato da due infermieri salentini -