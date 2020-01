LIVE Roma-Juventus 0-2, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Demiral esce per infortunio, entra De Ligt! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 22′ Entra De Ligt fuori Demiral per la Juventus, il giocatore turco non riesce a rimanere in campo. 20′ Demiral si rialza nonostante il dolore, prova a rimanere in campo inoltre De Ligt si scalda. 18′ Demiral cade male e chiede subito il cambio, possibile infortunio al ginocchio. 16′ Giallo per Kolarov che commette un pestone su Rabiot. 14′ Giallo per Pjanic che mette a terra Pellegrini dopo un errore di Bonucci. 12′ Gooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooooooo, battuta forte centrale che non da scampo al portiere, Roma-Juventus 0-2. 10′ RIGORE, Juventus, Veretout perde palla e stende Dybala davanti al portiere. 8′ Tiro di Perotti da fuori area, pallone oltre la traversa. 6′ Contropiede di Dybala che serve Ramsey che mette in ... Leggi la notizia su oasport

