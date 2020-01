Libia, si va verso un trilaterale tra Italia, Russia e Turchia (Di domenica 12 gennaio 2020) Libia, dovrebbe essere confermato il trilaterale tra Italia, Russia e Turchia. Raggiunta una tregua dopo gli appelli dell’Europa, ma ora serve un accordo stabile. Prosegue il lavoro diplomatico dell’Italia, in prima linea nel tentativo di risolvere la questione libica. Il premier Giuseppe Conte ha incontrato al-Sarraj dopo il discusso bilaterale con il Generale Haftar. Libia, si va verso un trilaterale Italia, Turchia, Russia Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto un colloquio con Mevut Cavusoglu e avrebbero gettato le basi per un incontro trilaterale con la Russia, altra grande protagonista in campo nello scacchiere libico. fonte foto https://www.quirinale.it/elementi/35429 La tregua Il trilaterale dovrebbe anticipare la Conferenza di Berlino, che dovrebbe portare a una tregua stabile e duratura. Al momento le forze del Generale e quelle di ... Leggi la notizia su newsmondo

