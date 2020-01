LAXALT: «La squadra è stata molto unita e ha meritato la vittoria» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Le parole di Diego LAXALT in zona mista dopo l’importante vittoria del Toro contro il Bologna grazie al gol di Berenguer (-Dal nostro inviato all’Olimpico Grande Torino) Diego LAXALT ha parlato in zona mista dopo l’importante vittoria del Torino all’Olimpico contro il Bologna grazie al gol di Berenguer. Le parole dell’esterno granata. «Noi avevamo bisogno di questo, dare continuità con i risultati. La squadra era molto unita, altrimenti lo stato fisico non veniva fuori. Abbiamo speso tanto questa settimana e la squadra è stata molto unita, ha voluto il risultato dall’inizio e questo ci ha dato la vittoria» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Pietrogubi : Quest'anno non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno. Si siamo a due punti dall'Europa, si abbiamo gli stessi pu… - heronimo1964 : @bogianen_toro @scarsocrinito Appunto.. secondo tempo 4 palloni persi senza neanche rincorrere l’avversario.. Laxal… - 89Sportivo : RT @RaiSport: #Laxalt: 'La squadra ha avuto lo spirito giusto, oggi è stata una bella vittoria. Siamo contenti del risultato che era quello… -