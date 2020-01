Iran, la polizia carica i manifestanti e spara sulla folla – I video (Di domenica 12 gennaio 2020) Non si fermano le proteste in Iran contro i Guardiani della Rivoluzione e la Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Nel secondo giorno di manifestazioni, la polizia ha caricato i cittadini riunitisi sulla Azadi Square, a Teheran, dando inizio a violenti scontri. #IranProtests Tehran Azadi Square “We are children of war, fight & will fight U back” #IranTruth Jan 12-2020 ما بچه های جنگیم، بجنگ‌تا بجنگیم pic.twitter.com/dmPtzy4ZdK— Azadah (@Azadah10) January 12, 2020 Alcuni video e interventi postati sui social network mostrano le violenze delle forze di sicurezza governative che, secondo i testimoni, avrebbero anche sparato dei colpi sui manifestanti. ++خبر فوری++حضور هزاران نفر از معترضان در تهران و سر دادن شعار علیه حکومت جمهوری اسلامی و #سپاهنمیخوایم نمیخوایم، حکومت سپاهی نمیخوایم#پرواز۷۵۲ #آبان۹۸ #IranProtests https://t.co/UjDWPFr5Tv ... Leggi la notizia su open.online

LaStampa : La polizia iraniana ha iniziato ad usare lacrimogeni contro i dimostranti a Teheran, che chiedono a gran voce le di… - TgLa7 : #Iran: scontri con i manifestanti, la polizia spara. Le cariche degli agenti innescano violenti incidenti a Teheran - Agenzia_Ansa : #Iran: scontri con i manifestanti, la polizia spara #ANSA -