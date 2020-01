Incidenti in montagna: scialpinisti in difficoltà lanciano l’allarme, intervento di soccorso in corso (Di domenica 12 gennaio 2020) Una richiesta di aiuto da parte di quattro scialpinisti stranieri in difficoltà a Sella Nevea, nei canali del Pic Maiot, dove già si sono verificati altri interventi negli ultimi mesi, è giunta poco fa al Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia. A quanto si è potuto apprendere, due scialpinisti sarebbero scivolati, uno sarebbe rimasto bloccato mentre il quarto, una donna, sarebbe riuscita a chiamare aiuto. L’ intervento della squadre del Soccorso Alpino della Stazione di Cave del Predil e della guardia di Finanza, sul posto con una quindicina di tecnici, è attualmente in corso.L'articolo Incidenti in montagna: scialpinisti in difficoltà lanciano l’allarme, intervento di soccorso in corso Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

