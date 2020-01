Il cuore di Giovanni Custodero ha cessato di battere (Di domenica 12 gennaio 2020) Il mondo del calcio è in lutto. Nelle scorse ore, un altro giovane ragazzo è volato in cielo. Giovanni Custodero, originario della Puglia, di soli venti cinque anni, non ce l’ha fatta. La scorsa settimana, aveva deciso di farsi sedare, poiché non riusciva più a sopportare il dolore che stava provando. La sua battaglia, è iniziata diversi anni fa. La sua famiglia, ha deciso di scrivere una lettera, in cui ha spiegato tutto ciò che è accaduto nella sua vita. Era affetto da un sarcoma osseo, una rara forma di tumore e nonostante le cure, non è riuscito a vincere la sua battaglia. La sua storia ha commosso migliaia di persone, che speravano che accadesse un miracolo. Le parole dei suoi famigliari: “Giovanni, è un ragazzo come tanti, che nel 2015 all’età di venti tre anni, ha iniziato ad avvertire un gonfiore alla caviglia sinistra, mentre giocava in qualità di portiere ... Leggi la notizia su bigodino

