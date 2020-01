Gianmarco Onestini e Adara tornano a vivere insieme: nuovo reality (Di domenica 12 gennaio 2020) Gianmarco Onestini e Adara tornano a vivere insieme: i due ex gieffini nel cast de El tiempo del discuento Gianmarco Onestini e Adara Molinero torneranno a vivere insieme, in un nuovo reality. Ebbene i due ex concorrenti del Grande Hermano Vip potranno risolvere i problemi che li hanno inaspettatamente divisi. Si sono conosciuti nella settima … L'articolo Gianmarco Onestini e Adara tornano a vivere insieme: nuovo reality proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

