Franco Ricciardi, lutto in famiglia: la sorella muore improvvisamente (Di domenica 12 gennaio 2020) Un grave lutto ha colpito Franco Ricciardi, il noto cantante napoletano: la sorella, 57 anni, è deceduta improvvisamente due giorni fa stroncata dai postumi di un’ischemia. Franco Ricciardi, ne siamo certi, scriverà una canzone per la sorella, forse una rivisitazione de ‘Il mio Angelo Bianco’. Una sorella che oggi non c’è più, stroncata improvvisamente dai … L'articolo Franco Ricciardi, lutto in famiglia: la sorella muore improvvisamente proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

FarodiRoma : Il Genoa gioca a Verona (domenica ore 18.00): un altro spareggio salvezza. Tra i pali Perin, in avanti Pandev e Fav… - Anna_Pernice : Eventi – “‘O bbene e ‘o mmale”: a Napoli il musical di @fr_ricciardi sulla camorra e la terra dei fuochi -> - francobus100 : Franco Ricciardi, grave lutto in famiglia: è morta la sorella di 57 anni -