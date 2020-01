Ficarra e Picone, successo a Striscia la Notizia: “La loro fortuna” (Di domenica 12 gennaio 2020) Ficarra e Picone, ritorno bomba a Striscia la Notizia: qual è il loro segreto? Parla Costanzo L’Epifania tutte le feste se le porta via. Ma, in compenso, ci ha lasciato una super coppia di conduttori a Striscia la Notizia, Ficarra e Picone. Come al solito, il duo comico è partito col piede giusto e gli ottimi ascolti registrati in questa loro prima settimana lo confermano. Ok, il tg satirico funziona da decenni ormai, certamente però gli irriverenti siciliani lasciano sempre il segno. Quale ragione li fa così tanto amare? Anche se risposte assolute e inconfutabili, ovviamente, non esistono, il mito Maurizio Costanzo rende bene un’idea dell’importante seguito. Lo storico giornalista ha scritto un interessante articolo per Libero Quotidiano, dedicato proprio ai programmi attualmente in onda. Nello show di Canale 5 hanno rifatto capolino Ficarra e Picone, subito ben accolti. Non una prima ... Leggi la notizia su kontrokultura

